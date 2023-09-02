انطلاق فعاليات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 12 دولة عربية

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا بالتعاون مع IEEE TEMS، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) اليوم عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وفى تصريح للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أوضح أن تحدى مصر لإنترنت الأشياء فى عامه السابع والذى انطلق تحت مسمى (دورى إنترنت الأشياء) منذ عام 2016 هو نقطة انطلاق الفائزين إلى تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعى والذى سيعقد بدبى فى اكتوبر المقبل، وقد دعم تحدى مصر لانترنت الأشياء منذ بدايتة وحتى عام 2023 بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نحو 180 شركة ناشئة و950 مشروع تخرج و 960 مشروعا من مدارس المتفوقين و 7000 متدرب ويعتبر تحدى مصر لانترنت الاشياء من اهم المسابقات التى تعقد فى جمهوريه مصر العربيه فى المجالات ذات الصله بانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعى ويتأهل منه اول ثلاثه فائزين من مجالات الشركات الناشئه ومشروعات التخرج ومدارس المتفوقين لتمثيل مصر فى تحدى العرب لانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعى بمشاركه 55 فريقا من 12 دولة هذا العام.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمى أن التحدى يعد برنامجا قوميا سنويا يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التى تعمل فى مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذى يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم فى توطين التكنولوجيا فى مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، صرح الدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال قائلاً :" يعد تحدى إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعى و الذى بدأ عام 2017 بالتعاون مع مجمع إبداع برج العرب و استمر حتى اليوم نموذجا رائعا للتعاون و التكامل بين منظمات المجتمع المدنى و شركات التكنولوجيا و أكاديمية البحث العلمى و قد استمر هذا التعاون و اتسع نطاقه ليشمل المنطقة العربية و القاره الأفريقية، و اتصال تعتبر التحدى هو تجسيد لدورها فى التنمية المجتمعية و تنميه الشباب من مدارس المتفوقين و حتى مشروعات التخرج ووصولا إلى الشركات الناشئة".

فيما قال المهندس حسين مصطفى، مدير تطوير الأعمال بالمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) قائلا: "إننا فخورون بدورنا البناء فى دعم أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إليها كافة الدول العربية من خلال إزاحت الستار عن المواهب الشابة والأفكار الإبتكارية وتقديم البرامج المتكاملة التى من شأنها توفير مناخ مناسب لتعزيز الإبتكار وريادة الأعمال فى المنطقة، موضحا أن الدور المحور للإبتكار وريادة الأعمال يحظى بعناية خاصة من كافة الأطراف المعنية فى المنطقة العربية من شركاء وممثلى المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وذلك بإعتباره إحدى الدعائم الأساسية فى مسيرة التحول الرقمي".

يعد تحدى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى العربى برنامجا متكاملا حيث يهتم ببناء القدرات لدى المبتكرين لمرحلة ماقبل الإحتضان أو الإلتحاق بمسرعات الأعمال، وتضمن 3 مسارات رئيسية هى مشروعات التخرج لدى طلاب الجامعات ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة بالإضافة إلى مسار طلاب مدارس الثانوية، ويرتكز على تسليط الضوء على الدور البارز لتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الإصطناعى فى مجالات التحول الرقمى لتحقيق الرؤى الحكومية العربية الطموحة للإنضمام لمصاف الدول الذكية بما يتماشى مع الإتجاهات العالمية.

ومن المقرر أن يتضمن التحدى فى مرحلة ماقبل إعلان النتائج النهائية التى من المقرر لها أن تقام خلال فعاليات إسبوع جيتكس للتكنولوجيا فى أكتوبر 2023 بمدينة دبي، عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للمشاركين بهدف توفير القدرات الفنية اللازمة لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشروعاتهم الإبتكارية وتطوير برامجهم وتطبيقاتهم الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعى نجح على مدار الأربع سنوات الماضية فى ضم أكثر من 600 شركة ناشئة و2950 مشروع تخرج ومايقترب من 1070 فكرة من مسار مدارس الثانوية بمشاركة أكثر من 20900 من الخبراء والمختصين فى مختلف أرجاء المنطقة العربية.