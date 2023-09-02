انطلاق فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبى الدولى للصيد والفروسية

أبوظبى - محمد حسين

انطلقت صباح اليوم السبت، بأبوظبي فعاليات الدورة الـ 20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. وتتواصل إلى يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري تحت شعار "استدامة وتراث.. بروح مُتجددة"، تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتحتضن العاصمة الإماراتية، من جديد الحدث الذي يجمع المؤسسات الرسمية الرائدة في الحفاظ على التراث الثقافي والموارد الطبيعية، جنباً إلى جنب مع كبرى الشركات والمُصنّعين والموزعين ومُقدّمي الخدمات ووكالات السفر ومُحترفي صناعة الصيد بمختلف أنواعه، في نسخة مميزة تشهد تطوّراً ملحوظاً على صعيد المحتوى التراثي الثقافي والتعليمي المعرفي.

ويُتيح المعرض للزوار فرصة التعرّف على ثقافة الإمارات، وموروثها الأصيل من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي تُقدّمها منصّاته وفعالياته، والتي تعمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة بنحوٍ مُستدام.

أعلن ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة العشرين، أنّ زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للدورة الأولى في سبتمبر 2003، شكّلت مُنطلقاً على مدى عقدين لكل النجاحات التي حققها المعرض في الدورات اللاحقة، ودعماً لجهود صون التراث وترسيخ مفاهيم الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وبالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة والمؤسسات المحلية والدولية المُشاركة في قطاعاته وفعالياته، يحتفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بعام الاستدامة 2023 الذي أعلنه صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث يُنظّم الحدث أنشطة وورش عمل وفعاليات تُساهم في تعزيز رسالة المعرض وتطوير المُنتجات والمبيعات واستدامة البيئة والأعمال التجارية ذات الصلة بالقطاعات الـ 11.

ويترقب عُشّاق ومُحبّو الصيد والفروسية والمغامرات واكتشاف الطبيعة والتراث انطلاق الدورة الجديدة لاكتشاف وتجربة ما سوف يُقدّمه من أحدث الابتكارات والمُنتجات 1220 عارضا وعلامة تجارية يُمثّلون 65 دولة، منهم 640 عارضاً محلياً ودولياً و580 علامة تجارية عالمية في 11 قطاعاً للمعرض، وذلك على مساحة 65 ألف مترمربع