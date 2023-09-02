انطلاق ديفليه مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية بمشاركة فرق دولية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تنطلق فى السادسة من مساء اليوم السبت، بشارع محمد على أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، ديفيله فنى تشارك فيه جميع الفرق المشاركة فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ، فى دورته الـ 23.

ستبدأ الفرق "الأجنبية والمصرية" فى تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

وتنطلق غدًا الأحد فى محافظة الإسماعيلية، الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، بمشاركة دول صديقة وشقيقة عربية وأجنبية متميزة بالإضافة إلى 10 فرق تمثل محافظات مصر، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستعرض الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، ثم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

وسيبدأ الافتتاح الرسمى لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، مساء غدًا الأحد، على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية ونائبه وقيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بالإسماعيلية وأعضاء مجلسى النواب والشورى، وبحضور أهالى المحافظة، حيث يحظى المهرجان بشعبية كبيرة لدى مواطنى "عروس القنال".

وفى يوم 8 سبتمبر المقبل يختتم المهرجان فعالياته بحفل يقام على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث يتم تكريم الفرق الدولية المشاركة وعدد من رموز الفنون الشعبية المصرية.

ويشارك فى حفل الافتتاح والختام فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، بالإضافة للعروض اليومية حيث أنه سيتم إتاحة الفرصة هذا العام لتقديم عروض متميزة لفرقة رضا وفقرات فنية كاملة كانت تعرض على مسرح البالون بالقاهرة؛ وذلك من أجل نقل تراث الفلكلور الشعبى المصرى القديم لأهالى محافظة الإسماعيلية ولعشاق هذا المهرجان الدولى.

يشارك فى فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلى 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين.