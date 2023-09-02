اليوم السابع: مصر تعود لـ«سياحة المهرجانات».. و«المتحدة» قدمت نموذجا فريدا

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: العالم علمين.. 50 يوما من الإبهار.. مصر تعود لـ«سياحة المهرجانات».. و«المتحدة» قدمت نموذجا فريدا.. وصدور 237 قرار علاج على نفقة الدولة

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