اليوم السابع
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اللجنة الوطنية تعتمد القائمة النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:21 ص
اللجنة الوطنية تعتمد القائمة النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات المجلس الوطني الاتحادي
وكالات

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اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة.

  يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين.

ووفقاً للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحاً في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحاً في إمارة دبي، و(50) مرشحاً في إمارة الشارقة، و(21) مرشحاً في إمارة عجمان، و(34) مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحاً في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحاً في إمارة الفجيرة.


اللجنة الوطنية

المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

المجلس الوطني الاتحادي

الإمارات



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