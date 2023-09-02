اللاعب أحمد حمزة يحقق ذهبية سباق 300 متر موانع ببطولة الجمهورية

الأقصر – أحمد مرعى

وسط فرحة كبيرة وإنجاز جديد يضاف للمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بمحافظة الأقصر، حقق اللاعب أحمد محمد حمزة المركز الأول فى بطولة الجمهورية بسباق 300 متر موانع، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد، تقدمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقيادة صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بالتهنئة لبطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعب أحمد محمد حمزة عقب حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس الجمهورية لألعاب القوى سباق 300 متر موانع، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، ومحمود صابر إداري المشروع، موجهين كل الشكر والتقدير للجهاز الفني والإداري لمركز ألعاب القوي بقيادة الكابتن حسن جودة مدرب اللاعب، والكابتن إسلام حسين إداري المركز.

فيما شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، يرافقه الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، بفعاليات الايفنت الأول لكيان شباب قادرون للتنمية المستدامة، بعنوان " تمكين الشباب والمرأة في ظل الجمهورية الجديدة"، وذلك بقاعة نادي التجديف والرياضات المائية بكورنيش النيل، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتضمن البرنامج كلمة ترحيبية من ميلاد ممدوح منسق عام المحافظة، وكلمة صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، موضحاً دور وزارة الشباب والرياضة في دعم جميع الكيانات الشبابية، ودور الوزارة في تمكين المرأة من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتورة ثناء عبدة مدير المركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر.