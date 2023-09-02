السيطرة على حريق فى قاعة أفراح بالمحلة دون وقوع إصابات

الغربية مصطفى عادل

سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع فى أحدي قاعات الأفراح على طريق "المحلة - طنطا" بعد قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران فى مخلفات امتدت إلى القاعة بسبب الرياح، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى قاعة افراح على طريق المحلة طنطا.

انتقلت سيارة مطافئ لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران، وتبين قيام شخص بتجميع كمية من المخلفات واشعال النيران فيها للتخلص منها، نتج عنها امتداد النيران لستائر وتجهيزات بالقاعة واشتعلت بها النيران، وتم اخماد الحريق دون وقوع اصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.