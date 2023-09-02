السيرة الذاتية للدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

بعد صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور إسامة إمام عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية لعميد الكلية.

- العمل الإداري:

1- قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة حلوان من 1 فبراير 2023 وحتي 18 اغسطس 2023.

2- عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة حلوان من 2 فبراير 2020 وحتي افيراير 2023.

3- قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة حلوان من 1 اغسطس 2018 وحتي افيراير 2020.

4- وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب فى الفترة من ابريل 2016 وحتى 1 أغسطس 2018.

5- رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ابريل 2016.

6- مدير مركز التعليم الإلكتروني جامعة حلوان فى الفترة سبتمبر 2013 وحتى سبتمبر 2016.

- عضوية اللجان والمجالس:

1- رئيس مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان منذ أغسطس 2018 وحتى الأن.

2- عضو بمجلس جامعة حلوان منذ أغسطس 2018 وحتى الأن.

3- عضو بلجنة اختيار القيادات بوزارة الشباب والرياضة منذ أغسطس 2018 وحتى الأن.

4- عضو بلجنة اختيار القيادات بوزارة الاثار منذ أغسطس 2018 وحتى اغسطس 2021.

5- عضو بلجنة اختيار القيادات بوزارة السياحه منذ أغسطس 2020 وحتى اغسطس 2021.

6- محكم في اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للجنة الحاسبات والنظم ونظم المعلومات الإدارية منذ اكتوبر 2018.

7- عضو باللجنة العليا للتحول الرقمي بجامعة حلوان منذ اغسطس 2018 وحتى الأن.

8- عضو باللجنة العليا لإدارة البرامج الجديدة بجامعة حلوان منذ اغسطس 2018 وحتى الأن.

9- عضو بمجلس إدارة مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الاعلي للجامعات منذ اكتوبر 2020 وحتى اكتوبر 2022.

- الخبرات الاكاديمي:

1- أستاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي منذ يناير 2017 وحتى الأن.

2- أستاذ مساعد فى نظم المعلومات بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2012 وحتى يناير 2017.

3- مدرس فى بحوث العمليات بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى الفترة من سبتمبر 2006 وحتى سبتمبر 2011.

يذكر ان الدكتور أسامة إمام له قرابه 90 بحث علميا منشور في المجلات العلميه العالميه واشرف علي قرابه سبعون رساله علميه من رسائل الماجيستيروالدكتوراه كما شارك في تحكيم قرابه 100 رساله علميه و محكما بالعديد من المجلات العلميه العالميه.

كما سبق العمل كاستاذ زائر بجامعه كاردف مترو بولتن (المملكه المتحده) و جامعه جرناطه باسبانيا وله العديد من المشاركات المجتمعيه مثل كونه متحدث رئيسيا بمعرض ابوظبي الدولي للكتاب ومؤتمر العالمي السابع لدار الافتاء المصري .