الرى تشن حملة لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلى بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية و الري ‎ممثلة فى هيئة الصرف حملة مكبر لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلي بمدينة إدكو تحت إشراف الإدارة ‏‎العامة لصرف شمال البحيرة.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى ، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية ، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعدياتفى مهدها.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.