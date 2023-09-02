اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 11:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تشن حملة لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلى بالبحيرة

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:02 ص
الرى تشن حملة لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلى بالبحيرة وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت وزارة الموارد المائية والري ‎ممثلة فى هيئة الصرف حملة مكبر لتنفيذ 4 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلي بمدينة إدكو تحت إشراف الإدارة ‏‎العامة لصرف شمال البحيرة.
 
وشددت  وزارة الموارد المائية والرى ، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية ، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعدياتفى مهدها.
 
الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.

وزارة الرى

هيئة الصرف

المصارف الزراعية

الصرف الزراعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة