اليوم السابع
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الداخلية تضبط سجائر مجهولة المصدر بحوزة شخص في القاهرة

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:14 م
الداخلية تضبط سجائر مجهولة المصدر بحوزة شخص في القاهرة تهريب سجائر- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته (196 علبة سجائر - 84 كيس بن "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
 

قسم شرطة شبرا

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