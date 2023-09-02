الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق منزل وفيلا دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الجزيرة التابعة لدائرة قسم شرطة العياط، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما سيطرة على حريق نشب داخل فيلا فى الحى المتميز بمنطقة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة 6 أكتوبر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.