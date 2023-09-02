اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 08:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون يدرس سحب 4000 جندى من أوروبا الشرقية

السبت، 02 سبتمبر 2023 07:00 ص
البنتاجون يدرس سحب 4000 جندى من أوروبا الشرقية البنتاجون - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شبكة NBC أن البنتاجون يدرس إعادة 4000 من عسكرييه المتمركزين في أوروبا الشرقية إلى بلادهم، مع الاعتقاد بأنه لم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بعدد متزايد من القوات الأمريكية بأوروبا.

وكشفت شبكة NBC عن وجود مناقشات جارية بشأن مناوبة 4000 عسكري أمريكي، كان قد تم نقلهم في عام 2022 إلى دول في أوروبا الشرقية في ظل النزاع الأوكراني، ومن المتوقع أن تنتهي مدة إقامتهم هناك في عام 2024.

وفي هذا الصدد، يناقش البنتاجون ما إذا كان من الضروري اسبتدال هذه الوحدات العسكرية أو ما إذا كان ينبغي سحبها من دون استبدال لاحق لها.

وكشفت NBC أن البنتاجون يدرس حاليا ثلاثة خيارات: المزيد من العمل – الاستبدال بالتناوب الكامل للوحدات المذكورة، أو التناوب الجزئي، أو عودتها إلى وطنها من دون أي استبدال لها.

ونقلت NBC عن بعض ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية اعتقادهم بأنه لم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بعدد متزايد من القوات الأمريكية في أوروبا.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي متواجدون حاليا في أوروبا، وهو العدد الذي قال كيربي عنه إنه "الأكبر منذ سنوات عديدة ومنذ فترة الحرب الباردة".

 


البنتاجون

امريكا

اوروبا الشرقيه

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف



الموضوعات المتعلقة

البنتاجون: أوكرانيا لا تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستضافة "إف 16" حاليا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:00 ص

العالم هذا الصباح.. رئيسة وزراء إيطاليا: مستعدون للتعاون فى مجال الفضاء مع الهند.. ترامب يعلن استبدال كبير محاميه قبل ساعات من تسليم نفسه.. البنتاجون: سنبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16"

الجمعة، 25 أغسطس 2023 09:00 ص

البنتاجون: أرسلنا 3 ملايين صاروخ وقذيفة بأكثر من 43 مليار دولار إلى أوكرانيا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:09 م

البنتاجون: اجتمعنا مع الصينيين لتفادى حدوث أخطاء بين القوتين النوويتين

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة