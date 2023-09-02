البنتاجون يدرس سحب 4000 جندى من أوروبا الشرقية

وكالات

ذكرت شبكة NBC أن البنتاجون يدرس إعادة 4000 من عسكرييه المتمركزين في أوروبا الشرقية إلى بلادهم، مع الاعتقاد بأنه لم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بعدد متزايد من القوات الأمريكية بأوروبا.

وكشفت شبكة NBC عن وجود مناقشات جارية بشأن مناوبة 4000 عسكري أمريكي، كان قد تم نقلهم في عام 2022 إلى دول في أوروبا الشرقية في ظل النزاع الأوكراني، ومن المتوقع أن تنتهي مدة إقامتهم هناك في عام 2024.

وفي هذا الصدد، يناقش البنتاجون ما إذا كان من الضروري اسبتدال هذه الوحدات العسكرية أو ما إذا كان ينبغي سحبها من دون استبدال لاحق لها.

وكشفت NBC أن البنتاجون يدرس حاليا ثلاثة خيارات: المزيد من العمل – الاستبدال بالتناوب الكامل للوحدات المذكورة، أو التناوب الجزئي، أو عودتها إلى وطنها من دون أي استبدال لها.

ونقلت NBC عن بعض ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية اعتقادهم بأنه لم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بعدد متزايد من القوات الأمريكية في أوروبا.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي متواجدون حاليا في أوروبا، وهو العدد الذي قال كيربي عنه إنه "الأكبر منذ سنوات عديدة ومنذ فترة الحرب الباردة".