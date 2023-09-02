اليوم السابع
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الإعدام لعاملة وآخر لقتلهما ابنتها في الإسكندرية

السبت، 02 سبتمبر 2023 08:12 م
الإعدام لعاملة وآخر لقتلهما ابنتها في الإسكندرية هيئة المحكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، بمعاقبة كل من " ه‍.ر.ش" عاملة  و"أ.م.ح" مندوب، بالإعدام شنقا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليها الطفلة "ه‍.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16277 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة على جانب الطريق أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أنه على إثر قيام المتهمة الأولى "ه‍.ر.ش" عاملة بإحدى شركات الألبان بمحافظة القليوبية، بترك منزل الزوجية وبصحبتها أبنائها الثلاثة ومن بينهم المجني عليها "ه‍.م" 7 سنوات نجلة المتهمة الأولى واتجهت إلى محافظة الإسكندرية، بعد أن تقابلت مع المتهم الثاني "أ.م.ح" مندوب بشركة، واستقروا بمنطقة خورشيد، استأجروا شقة بعيد عن أعين أهلها وزوجها، وبسبب استمرار بكاء المجني عليها، أقدم المتهمون على التخلص منها، وقامت المتهمة الأولى بتقيد سائقها وتكميم فمها، وقام المتهم الثاني بخنقها بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها داخل قطعة قماش أو كيس بلاستيكي، واستقلوا توك توك وتوجهوا إلى المكان محل الواقعة وإلقاء بها أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم التي أصدرت قرارها بالإعدام للمتهمين.

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

 

هيئة. المحكمة
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