اليوم السابع
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استمرار الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:42 م
استمرار الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

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فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية،  فقد شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1630) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

 وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14871) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (350) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
 

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (31) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

 هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

 


اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

حملات امنيه

الامن العام



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