اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 8 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

السبت، 02 سبتمبر 2023 08:23 م
إصابة 8 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس مستوطنين
وكالات

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أصيب ثمانية مواطنين، مساء السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.
 
وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.
 

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