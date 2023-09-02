اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالقرب من كوبرى أسوان الملجم

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:27 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالقرب من كوبرى أسوان الملجم حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهد الطريق الزراعى شمال مدينة أسوان، حادث انقلاب سيارة أجرة، اليوم، السبت، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" على الطريق الزراعى بالقرب من كوبرى أسوان الملجم بنطاق أبوالريش مركز أسوان، وبإخطار الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، وجه بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.
 
وتبين عقب انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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