اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 11:02 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث مرورى على طريق الدير بسوهاج

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:05 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث مرورى على طريق الدير بسوهاج إنقلاب سيارة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد مدخل قرية المزالوه طريق الدير انقلاب سيارة ملاكى عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الدير بناحية قرية المزالوه دائرة مركز سوهاج نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وعقب الإنتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكى على الطريق بناحية الدير،  وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ج . ع . ح 48 سنة بكسر بالزراع الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأس، وإصابة م . ح . ر 17 سنة بجرح بفروة الرأس، وإصابة أ . غ . أ 37 سنة بجرح لفروة الرأس، وإصابة ع . ح . ع 19 سنة باشتباه بكسر بفقرات الظهر .

تم رفع أثار الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى بسوهاج وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

 


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