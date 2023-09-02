إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية في أبو صوير وفايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم السبت، إزالة فورية وتم فك شدة خشبية، لبناء مخالف على أرض زراعية ، على مساحة 100 متر، بعزبة خلاف موسى بقرية الواصفية.

وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية ومسئول حماية الأراضي بجمعية الواصفية الزراعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، بإزالة فورية لشدة خشبية لدور أول علوي بدون ترخيص على مساحة 100 متر، وذلك بمنطقة الخفاجات.

كما تم إزالة صبة خرسانية وسور من الطوب الأبيض بمدينة فايد، على مساحة 600 متر، وذلك للبناء على أرض زراعية، وتمت الإزالة لكافة الحالات السابق ذكرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جائ ذلك تنفيذًا لتوجيهات التمنية المحلية، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.