إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنبي بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص متهمين بالاتجار ب النقد الأجنبي في الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي كانوا يستعدوا لاستبداله بعملة أجنبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط 4 أشخاص في الاتجار بالنقد الأجنبي، لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي لاستبداله بعملة أجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.