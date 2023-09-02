إحالة المتهمين بسرقة محتويات المقابر للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة منشأة ناصر، إحالة 5 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أبواب الحديد من المقابر فى منطقة منشأة ناصر.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط (5 أشخاص - يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض "كتر" ، عتلة حديدية) لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر.

واعترفوا أمام رجال المباحث برئاسة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بارتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء ارتكاب عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان).