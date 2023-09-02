إجلاء 34 مواطنا إماراتيا من ولاية فلوريدا والمدن المجاورة تحسبا لإعصار إداليا

إيمان حنا

نجحت سفارة دولة الإمارات في واشنطن ـ بالتنسيق مع ممثلي جهات الابتعاث الرسمية للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية فى إجلاء 34 مواطناً إماراتياً من المقيمين في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار "إداليا" إلى شاطئ الساحل الغربي لولاية فلوريدا، وفق" البيان " الإماراتية.

ومن جانبه، قال يوسف مانع العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية إنه لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت السفارة في واشنطن كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا، حيث تم إجلاء عدد 16 مواطنا إلى مدينة ميامي و18 مواطناً إلى مدينة أتلانتا.

وحثت سفارة الدولة، المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالإعصار، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية؛ كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات في الحالات الطارئة بالإضافة إلى التسجيل في خدمة تواجدي.