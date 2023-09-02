وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن السهم قد أغلق عند 245.01 دولار، موضحة أنه لا يزال على أي حال بنسبة 100% تقريباً هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 2.7٪ خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمريكية بأن شركة "تسلا" تواجه تحقيقين فيدراليين جديدين يتعلقان باحتمال إساءة استخدام مديرها إيلون ماسك موارد الشركة لصالحه الشخصي، حيث يعتقد أن الادعاء الأمريكي يبحث بشأن المبالغ التي أنفقها ماسك لـ "تخطيط مشروع سري".