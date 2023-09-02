أسرة قتيل بولاق الدكرور تدلى بأقوالها والأمن يلجأ لكاميرات المراقبة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة شاب تم قتل ه على يد آخر في بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الجريمة، حيث أكدوا تورط المتهم في إنهاء حياة المجني عليه، كما تم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة، مما أسفر عن مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.