"أزهر كفر الشيخ" يناقش الخطة المستقبلية للعملية التعليمية للعام الدراسي المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة كفر الشيخ الأزهريىة، بند الكثافة بالتنسيق الإلكتروني، لالتحاق التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حرصًا من الأزهر الشريف على تلبية رغبات أكبر قدر من أولياء الأمور؛ بشأن إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وإعمالًا لتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.







جاء ذلك خلال اجتماع عقده، لمناقشة بند الكثافة بداخل الفصول، ومدى استيعابها لأكبر عدد ممكن، كما تم مناقشة الخطة المستقبلية للعملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل، والتطرق لبعض الحالات الفردية ممن تقدم من أولياء الأمور لأبناءه برغبات بالخطأ على الموقع، علاوةً على مناقشة مايتعلق بشكاوى بعض المعاهد من المطالبة بفتح فصول لاستيعاب الأعداد الاحتياطية بالتنسق، وطرح الحلول المتاحة والبديله لذلك.







وتناول رئيس المنطقة الأزهرةة بكفر الشيخ، الدور الفعال والمهام الأساسية الذي يجب أن يقوم بها كلاً من مدير المرحلة، ومدير الإدارة التعليمية، وشيخ المعهد، لتذليل الصعوبات والعمل على وجود حلول بديله لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين على قائمة كشوف الاحتياطي للتنسيق الإلكتروني.







وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى أنّه نظراً للإقبال الكثيف على الأزهر من الطلاب المحوليين من التربية والتعليم، وما أسفرت عنه نتائج الأعداد الكثيرة بالتنسيق الإلكتروني للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الاطفال والصف الأول الابتدائي؛ فإنّ المنطقة بدأت من اليوم بمناقشة الخطة المستقبلية للعملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، من خلال تشكيل لجنة بقيادة مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والتنسيق وذلك لإعادة هيكلة توزيع الإداريين بداخل المعاهد وترحيل الزيادات، وكذا جاري العمل على سد العجز في بعض التخصصات ببعض المعاهد.







وأوصت اللجنة المشاركة بعدة مقترحات وأمور ميسرة، وتم إرسالها لمديري الإدارات التعليمية على الفور للعمل بها بالمعاهد المُتكدسة بالطلاب، وذلك بحضور حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومديري مراحل التعليم النموذجي، والابتدائي، ورياض الأطفال، ومدير إدارة الجودة بالمنطقة، وأُقيمت فعالياته بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.