أخبار الاقتصاد اليوم: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية لإنتاج ألواح خشبية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 2-9-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها طلب شركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية و الأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون دولار.

التنمية الصناعية: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية لإنتاج ألواح خشبية وأرضيات

صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بان حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، سيكون لها عظيم الاثر في احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الاموال محليا وعالميا للسوق المصري الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية و الأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ ٥٠ مليون دولار، وذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان والسيد زياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة والسيد دانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة .

"الإسكان" تقرر حزمة من التيسيرات لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن ذلك فى إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتاً للجدية بتلك القطعة وتنفيذاً للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت فى مصر يسجل 2210 جنيهات

تشهد أسعار الذهب مستهل تداولات اليوم السبت استقرار ملحوظ عند 2210 جنيها للجرام من عيار 21 رغم حدوث ارتفاع في سعر الذهب عالميًا إلى مستويات 1940 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها .

الجنيه الذهب 17680 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية

استطاعت أسعار الذهب أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، لتزيد فرص صعود الذهب خلال الفترة القادمة بالرغم من عدم وضوح المشهد في الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير الوظائف الذي قدم بيانات مختلطة لم تساعد السوق على تحديد اتجاه واضح.

غرفة القاهرة التجارية: طفرة تنموية واقتصادية كبيرة في مصر تشجع على الاستثمار

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء حوافز للصناعة يعد دعما حقيقيا للاقتصاد القومي، وأن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة واستثنائية في الفترة الأخيرة علي كافة الاصعدة سواء الاقتصادية أو المجتمعية والعلاقات الخارجية والبنية التحتية الضخمة التي حدثت في مصر المشجعة علي الاستثمار والمشروعات القومية في القطاعات المختلفة.

ووجه رئيس الغرفة التجارية في بيان له اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة علي الجهود في مختلف الاتجاهات والسعي الدائم الي الدعم الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد