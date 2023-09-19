وزير خارجية بريطانيا: الذكاء الاصطناعي لديه فرصة هائلة لحل التحديات العالمية

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الإثنين إن "الذكاء الاصطناعي أثبت بالفعل أن لديه فرصة هائلة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يسرع اكتشاف الأدوية ويساعد في تطوير علاجات جديدة للأمراض الشائعة والتنبؤ بانعدام الأمن الغذائي".



ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإنه من المقرر أن تضع المملكة المتحدة رؤية طموحة لكيفية تسخير الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية في أفقر دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.



وأشار كليفرلي إلى أن "المملكة المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا على التأكد من أن تحقيق هذه الإمكانات الهائلة يتم تقاسمه عالميًا".



وأوضح أن قمة الذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها المملكة المتحدة نوفمبر المقبل أساسية لمساعدتنا في تحقيق هذه الغاية.



وأضاف وزير خارجية المملكة المتحدة، "مع استمرار الذكاء الاصطناعي في التطور السريع، فإننا نحتاج إلى نهج عالمي يغتنم الفرص التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لحل التحديات المشتركة التي تواجه البشرية".



ومن المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة يومي 1 و2 نوفمبر أول قمة عالمية كبرى لسلامة الذكاء الاصطناعي في بلتشلي بارك لبناء إجماع عالمي حول العمل الدولي السريع اللازم لتعزيز السلامة في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



ويجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم وغدا، لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.