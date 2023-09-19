اليوم السابع
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وزير الزراعة يبحث مع محافظ بورسعيد دعم القطاع الزراعى بالمدينة الباسلة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:17 م
وزير الزراعة يبحث مع محافظ بورسعيد دعم القطاع الزراعى بالمدينة الباسلة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، ومناقشة دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبنائها.
 
وبحثا الجانبان خلال اللقاء سبل زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي،  فضلا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية،  وزراعة المحاصيل الاستراتيجية. 
 
ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على متابعته المستمرة لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل بورسعيد،  وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة،  فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين،  و تقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد.

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