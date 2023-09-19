وزير الرى: تقديم الدعم لجنوب السودان لتوفير المياه النقية ومركز للتنبؤ

كتبت أسماء نصار

اختتم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وابال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان والمنعقدة بالقاهرة بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين .

وأكد الوزيران على الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، وإستمرار الزيارات المتبادلة على مستوي الوزراء والفنيين لمتابعة كافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وقيام الفنيين من الجانب المصرى بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين بجنوب السودان لتحديد المشروعات المثلى التي تحقق هذه المتطلبات .

كما تم التأكيد على الدور الهام للجنة الفنية المشتركة في متابعة موقف المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية بدولة جنوب السودان ، والتباحث حول سير العمل في مختلف أنشطة هذه المشروعات والعمل على إزالة أي تحديات تواجهها .

وأشار سويلم إلى اهتمام مصر بتقديم الدعم لدولة جنوب السودان في العديد من المشروعات في مجال توفير المياه النقية للمواطنين وإنشاء خزانات لمياه الأمطار ومحطات لقياس المناسيب والتصرفات ومركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر والتدريب وبناء القدرات ، ومن جانبه أكد السيد دينج على إهتمام الجانب الجنوب سوداني بالمشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين .

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المشتركة تشكلت تحت مظلة إتفاقية التعاون الفني والتنموي والتي تم توقيعها في نوفمبر 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و سلفا كير ماريديت رئيس جنوب السودان .