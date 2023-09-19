وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل وزير دفاع المجر

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الوزير كريستوف بوبروفينسكى وزير دفاع المجر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية وأوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة .

فى بداية اللقاء رحب الوزير " محمد صلاح " بالوزير " بوبروفينسكى " وزير دفاع المجر والوفد المرافق لسيادته ، وتم التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والإهتمام الخاص الذى توليه الدولة المصرية للحرص على إمتداد هذه العلاقات وهو ما يتضح جليا من خلال تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيارة المجر عامى 2017 و 2021 وذلك للمشاركة في قمة دول تجمع " الفيشجراد " ، كما قام فخامة رئيس دولة المجر بزيارة مصر عام 2019 .

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بإستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة عدد (16) شركة صناعية و(4) شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة .

وأشار الوزير " محمد صلاح " خلال اللقاء إلى أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية العاملة فى مجالات مماثلة سيعمل علي إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمي للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتها ومصانعها وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية .

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى دراسة إمكانية التعاون فى عدد من المجالات العسكرية ومنها تبادل الخبرات فى مجال تطوير وإطالة أعمار المعدات الشرقية ، توريد خامات الإنتاج ومكونات المنتجات العسكرية، الترويج لتصدير الصلب المدرع ، وعلى مستوى الشق المدنى تم مناقشة إمكانية التعاون لتوريد خامات ومستلزمات إنتاج محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدات تنقية مياه الشرب بمكوناتها، التصنيع المشترك للمعدات والمستلزمات الطبية، تصنيع معدات النقل المتداول ، تصنيع الشاشات الذكية، إنتاج اسطوانات الغاز الطبيعى للسيارات والأوتوبيسات، إنتاج المحركات الكهربائية، والتعاون فى مجالات أنظمة الطاقة الشمسية .

من جانبه، أكد كريستوف بوبروفينسكى وزير دفاع المجر على ضرورة تعزيز العلاقات الإستثمارية بين الجانبين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين، وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم وتشجيع الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين الصناعة وبإعتبارها إحدى الكيانات الصناعية الهامة فى مصر والتى تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

وفى نهاية اللقاء، حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة لكريستوف بوبروفينسكى وزير دفاع المجر وللشركات المجرية للمشاركة فى النسخة الثالثة من المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "EDEX 2023 " والذى سيقام بمصر خلال شهر ديسمبر القادم .