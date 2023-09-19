وزير الداخلية الفرنسى: لن نرحب بالمهاجرين القادمين من لامبيدوزا الإيطالية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، أن فرنسا "لن ترحب بالمهاجرين" القادمين من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تشهد منذ عدة أيام تدفقا كبيرا للمهاجرين.

وأبدى وزير الداخلية الفرنسي تشدد حكومة بلاده تجاه هذا الأمر، قائلا: "من ناحية أخرى، أبلغنا أصدقاءنا الإيطاليين بأننا مستعدون لمساعدتهم على إعادة الأشخاص إلى البلدان التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية جيدة".

وتواجه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أزمة كبيرة في الآونة الأخير بسبب التدفقات المتلاحقة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها تونس.