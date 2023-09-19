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وزير الخارجية يلتقى نظيرته الكندية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:28 م
وزير الخارجية يلتقى نظيرته الكندية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء شكرى ووزيرة الخارجية الكندية
أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم  مع نظيرته الكندية "ميلاني جولي" على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
 
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في السودان، والتحديات الاقتصادية الدولية، والأمن الغذائي.
 
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن اهتمامها بالاستماع لتقييم السيد وزير الخارجية بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر للتوصل لحلول للأزمة سواء من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً باستقبال مصر لحوالي 310 آلاف مواطناً سودانياً حتى تاريخه. كما تناول الوزير شكرى أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى الحاجة لاسهام مختلف الدول، ومنهم كندا، في جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات المتعاقبة.
 
وأوضح السفير أبو زيد أن الوزيرة الكندية أشارت لاهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر داخل المنظمات الدولية في هذا الشأن. كما أكدت على أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.

وزير الخارجية

اخبار مصر

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