وزير الخارجية يشيد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى قضية سد النهضة

أحمد جمعة

عقد سامح شكري وزير الخارجية اجتماعاً مع Gordan Grlić Radman وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكري قدم لنظيره الكرواتي التهنئة لنجاحات الحكومة الكرواتية المتتالية على مسار التكامل الأوروبي، انتهاءً بعضويتها بمنطقتي الشنجن واليورو في الأول من يناير من العام الحالي.

وكشف المتحدث الرسمي أن اجتماع الوزيرين تناول ترتيب عدد من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، ومن بينها تلبية الدعوة الموجهة إلى الوزير شكري لزيارة كرواتيا بهدف عقد جولة المشاورات السياسية القادمة في زغرب، إلى جانب دعوة الوزير الكرواتي للمشاركة في الدورة المقبلة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. كما شهد اللقاء تباحث الطرفين بشأن تبادل التأييد بين البلدين حيال الترشيحات في عدد من المحافل الدولية.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير سامح شكري أشاد بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تضاعف ليصل إلى قرابة نصف مليار دولار بفضل صادرات الغاز والأمونيا المصرية عام 2022، معرباً عن تطلعه لزيادة حركة التجارة بين مصر وكرواتيا والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمينه لتنامي أطر التعاون بين البلدين، مشيراً إلى إمكانات تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي للتغلب على التبعات السلبية للأزمات الدولية الراهنة، بالاضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة للاستفادة مما أصبحت عليه كرواتيا من مركز للطاقة في القارة الأوروبية.

هذا واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن الوزير شكري ثمَّن أيضاً مواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، لاسيما مواقفها من قضية سد النهضة، فضلاً عن دورها الداعم للأمن والاستقرار الدوليين.