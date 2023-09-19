اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:29 م
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وزير الأوقاف: تحية لقواتنا المسلحة لأداء أبطالها المتميز في عمليات الإنقاذ بلبيبا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:45 م
وزير الأوقاف: تحية لقواتنا المسلحة لأداء أبطالها المتميز في عمليات الإنقاذ بلبيبا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، أتقدم بتحية لقواتنا المسلحة الباسلة درع وطنها وأمتها حربا وسلما شكرا لأداء أبطالها العظيم المشرف بل المتميز والمتفرد في عمليات الإنقاذ بلبيبا الشقيقة.

استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى دعم الأشقاء الليبيين، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية فى إنتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية، وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه  داخل المناطق المتضرره قرب مدينة درنه للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصارى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول و الخروج منها .

ويأتى ذلك نطلاقاً من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة مختلف الأزمات والمحن.


ليبيا

اعصار ليبيا

دانيالوزير الاوقاف



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