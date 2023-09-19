وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تستدعى السفير الروسى حول زيارة كيم لموسكو

وكالات

استدعت الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي في سيئول أندريه كوليك على خلفية زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا مؤخرا.

جاء ذلك فيما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حيث يشير التقرير إلى أن السفير الروسي استمع "باهتمام" إلى موقف الحكومة الكورية الجنوبية، ووعد بنقله "بدقة" إلى الحكومة الروسية.

وقد غادر زعيم كوريا الشمالية يوم الأحد، روسيا بعد زيارة أظهرت العلاقة الوثيقة التي باتت تجمعه ببوتين، وسط مخاوف غربية من تعاون عسكري بين البلدين قد يعزز موقف موسكو خلال حربها في أوكرانيا.

من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية أن زيارة كيم الأخيرة إلى روسيا ستتألق طويلا في التاريخ وستعزز الوحدة العسكرية بين البلدين بينما ستفتح فصلا جديدا في علاقاتهما.

يشار إلى أن بيونج يانج وموسكو تخضعان لعقوبات دولية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتجارب كوريا الشمالية النووية.