نيفين الكيلانى: افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير يستهدف تحقيق العدالة الثقافية

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة يُمثل مركز إشعاع ثقافى متكامل يستهدف تحقيق العدالة الثقافية، مشددة على تفعيل الدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

وأشارت وزير الثقافة إلى أن افتتاح قصر الثقافة بأبو المطامير يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية للمساهمة فى التنوير ونشر الوعى وبث روح المواطنة والانتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاحها قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة المقام على مساحة 1200 متر بتكلفة 60مليون جنيه، ويأتى هذا الافتتاح بالتزامن مع احتفالاتك محافظة البحيرة بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر ذكرى إنتصار اهالى رشيد البواسل على حملة فريزر.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة ولأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا من إنجازات فى شتى القطاعات.

وأشار إلى أن قصر ثقافة أبو المطامير يعد من أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالى المحافظة ليضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادى النطرون ودار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكرى بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.