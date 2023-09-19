مواطن من الوادى الجديد: أدعم الرئيس السيسي لما حققه من نهضة كبيرة.. فيديو

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قال عبد السلام أحمد من أهالى مركز بلاك بمحافظة الوادى الجديد، إنه يدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة انتخابية ثالثة وذلك لما حققه من انجازات تاريخية على مستوى المحافظة التى شهدت أكبر مخصصات مالية منذ إنشائها وحتى الآن من أجل تنفيذ حزمة مشروعات تنموية هائلة ساهمت فى التوسع فى رقعة الأراضى الزراعية بما يعادل 250% من إجمالى المساحات المنزرعة بعد نجاح مشروع المليون ونصف المليون فدان بجانب دعم المشروعات القومية الكبرى واستكمال أطول شبكة طرق على مستوى الجمهورية بطول 1600 كيلو متر منها تنفيذ أهم 3 محاور جديده لربط الوادى الجديد بمحافظات وادى النيل.

وأضاف عبد السلام، لـ"اليوم السابع" أن الرئيس السيسى قدم كافة سبل الدعم للمحافظة مما ساهم فى رفع مستوى المعيشة للمواطن وحقق انجازات كانت مجرد أحلام نعيشها فى مخيلتنا ومنها إنشاء العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة وتسكين العاملين بها فى وقت قياسى ودعم المحاصيل الاستراتيجية وخاصة التمور أهم محاصيل المحافظة للمزارعين وارتفع سعر كيلو البلح حتى 40 جنيها بالإضافة إلى عدد كبير لا يمكن حصره من المشروعات الخدمية بالمحافظة وهو ما يستوجب إعادة ترشيحه فى الانتخابات من أجل إستكمال منظومة التنمية بصفة خاصة فى المحافظة وبصفة عامة على مستوى الجمهورية.