مواطن سكندرى: سأنتخب الرئيس السيسي من أجل استمرار التنمية للأجيال.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قال مصطفى الصغير من محافظة الإسكندرية، أن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الفترة المقبلة، يأتى لما تشهده الدولة من مشروعات عملاقة وبناء وتطوير، وأبرزها المدن الجديدة والصحة واستصلاح الأراضى، وتنمية المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وأضاف ابن محافظة الإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، تعمل على بناء نهضة مصر الحديثة، من إنشاء مشروعات صناعية كبرى واستصلاح الأراضى، الذى يعود بالخير على مصر لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين، وذلك من خلال توجيهات الرئيس السيسى لجميع أجهزة الدولة.

وأكد مصطفى الصغير، أنه سوف ينتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات المقبلة، عن طيب خاطر للجهود التى يقوم بها الرئيس، منذ أن تولى قيادة الدولة واستلمها بدون موارد، وعمل بكل جهد من أجل النهضة المصرية، ومن أجل ابنائنا وأحفادنا من الأجيال القادمة، لجنى ثمار هذه المشروعات القومية الكبرى.