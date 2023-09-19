مواطن أقصرى: ندعم الرئيس السيسى.. وتكفى المبادرات الكبيرة وخاصة حياة كريمة.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من السعادة ظهرت بين أبناء قرية اصفون المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، في لقاء مع "اليوم السابع"، للحديث عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم قريتهم بمشروعات حياة كريمة، وتطوير مراكز الشباب وعمل مشروع تحويشة لدعم السيدات في حياتهم.

قال عثمان العريان الأمين العام للاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات بالأقصر، أنه يدعم الرئيس لفترة قادمة عقب الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، منها حياة كريمة ودخول الصرف الصحي قريتهم لأول مرة، بجانب التطوير الشامل للوحدة الصحية والتي أصبحت وحدة عالمية، وكذلك تطوير مراكز الشباب وشبكات الطرق والكباري بالصعيد بأكمله.