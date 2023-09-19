مقتل 3 عناصر أمنية بكردستان العراق في ضربة شنتها طائرة مسيرة

أحمد علوى

أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الإثنين، مقتل 3 من عناصره في ضربة شنتها طائرة مسيّرة، لم يحدد مصدرها.

واستهدفت ضربة الطائرة المسيّرة مطار عربت الزراعي جنوب مدينة السليمانية.

أدت الضربة أيضا إلى إصابة 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان.

توعد بيان للجهاز بـ"الانتقام ممن سماهم العملاء والجواسيس الذين أعطوا معلومات عن وجود تلك القوات في المطار المذكور".

يستخدم مطار عربت للطائرات الخاصة برش المبيدات الزراعية.

في أول تعليق سياسي على الهجوم، أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، أن استهداف مطار عربت الزراعي في السليمانية "خرق فاضح لحدود" إقليم كردستان والعراق.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن طالباني دعوته للحكومة المركزية في بغداد إلى "تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كردستان"، معتبرا ما حدث "هجوما إرهابيا".

يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو الحزب المسيطر عمليا على السليمانية التي ينظر إليها على أنها معقل الحزب، في حين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر العاصمة أربيل معقلا له.