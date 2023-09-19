مصرع موظف بالمعاش اصطدمت به سيارة نقل أثناء عبوره الطريق الدائري بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى موظف بالمعاش مصرعه، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، والتحفظ عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، ومعاينة السيارة ورفع رقم الشاسية من قبل المهندس المختص، وسماع شهادة سائق السيارة النقل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة المركز، ومصرع شخص.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "صالح م ع"، 74 سنة، موظف بالمعاش، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.