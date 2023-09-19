اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص سقط من أعلى عقار بميت عقبة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:20 م
مصرع شخص سقط من أعلى عقار بميت عقبة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة ميت عقبة التابعة لحى العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.


سقوط من عقار

مصرع شخص

العجوزة

ميت عقبة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة