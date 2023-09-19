مصرع شخص إثر سقوط أسانسير فى دار السلام

لقى شخص مصرعه بعدما سقط به أسانسير داخل عقار بمنطقة دار السلام، وتم نقله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير فى دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أثناء تواجده داخل المصعد فى الطابق السابع انقطع الواير الخاص به وسقط ولقى مصرعه فى الحال.

ويجرى رجال المباحث تحرياته حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لفحص البلاغ والكشف عن تفاصيله واستخراج تصريح دفن للجثة.