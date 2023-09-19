اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص إثر سقوط أسانسير فى دار السلام

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:57 م
مصرع شخص إثر سقوط أسانسير فى دار السلام إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه بعدما سقط به أسانسير داخل عقار بمنطقة دار السلام، وتم نقله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة. 

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير فى دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أثناء تواجده داخل المصعد فى الطابق السابع انقطع الواير الخاص به وسقط ولقى مصرعه فى الحال. 

ويجرى رجال المباحث تحرياته حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لفحص البلاغ والكشف عن تفاصيله واستخراج تصريح دفن للجثة.

 


أمن القاهرة

سقوط اسانسير

اخبار عاجلة

عين شمس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة