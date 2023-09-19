وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد، لفترات متفاوتة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين بينهم طفل من مخيم "العروب" في شمال محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المُحتلة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب من البلدة القديمة في القدس بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر في وزارة التعليم الفلسطينية إن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة "عناتا" بالقدس وتمركز هذه القوات في محيط تجمع مدارس وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت المصادر أن الطلبة اضطروا لمغادرة الفصول الدراسية بفعل كثافة الغاز المُستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

