ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن عمدة خاركيف قوله:" هناك معلومات عن تعرض المنطقة الصناعية في منطقة خلودنوهيرسكي بالمدينة للقصف الروسي، وقبل ذلك تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل في خاركيف."

وتم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في المدينة والمنطقة بأكملها في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

من جهته أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 273 ألفا و460 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.