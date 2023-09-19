اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 09:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مرصد الزلازل الأردني: هزة أرضية بقوة 2.7 بمنطقة وادي عربة جنوبي البلاد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 08:21 م
مرصد الزلازل الأردني: هزة أرضية بقوة 2.7 بمنطقة وادي عربة جنوبي البلاد زلزال
أ ش أ

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أفاد مرصد الزلازل الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 2.7ML على مقياس ريختر ضرب منطقة وادي عربة جنوبي الأردن.


وأوضح المرصد - في بيان له - أنه تم تسجيل الزلزال في تمام الساعة: 10:26:36 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبعمق 2.3km.


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زلزال فى الأردن



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