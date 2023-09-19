اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مدير الكلية البحرية المصرية السابق: ما يجري على أرض ليبيا تطبيق عملي للعروبة ودعم الأشقاء

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:45 م
مدير الكلية البحرية المصرية السابق: ما يجري على أرض ليبيا تطبيق عملي للعروبة ودعم الأشقاء اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّ جنود مصر إيمانهم تام بأنهم في مهمة لإنقاذ أشقائهم بليبيا، مؤكدا أن ما يجري على أرض ليبيا تطبيق عملي للعروبة ودعم الأشقاء.
 
وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الميسترال جمال عبدالناصر التي أرسلتها مصر إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني فريدة في سماتها، وذلك في قدراتها القتالية. 
 
وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق: "الميسترال جمال عبدالناصر هي سفينة اقتحام برمائية ومعدة للقتال ولكي تكون مركز بحث وإنقاذ بري وجوي، وتم تحريكه أمام السواحل الليبية خلال 24 ساعة".
 
وأوضح، أن المشهد في درنة هو أن الطرق كانت مغلقة وموحلة وحلا ثقيلا وتعوق أي تحركات برية تعوق قدرات القائد على رسم صورة عن الموقف بالكامل حتى يستطيع تحريك قوات الإنقاذ كل في تخصصه، لذلك، كان الحل هو الاتجاه إلى البحر، حيث اخترق كل هذه الحدود، كما أن الطائرات الهليوكوبتر صوّرت ما يحدث، ودخلت الصور على مركز عمليات مشترك على حاملة الطائرات.

العاصفة دانيال مباشر

العاصفة الرملية

اعصار دانيال بث مباشر

عاصفة الآن

ما هو إعصار دانيال

قوة إعصار دانيال

شدة إعصار دانيال

هل يصل دانيال إلى القاهرة

عاصفة القاهرة

عاصفة دانيال

عاصفة دانيال الآن

اعصار دانيال ليبيا مباشر

عاصفة دانيال مباشر

اعصار دانيال مصر

الطقس

اعصار دانيال مباشر

اعصار دانيال بنغازي

اعصار دانيال الان

اعصار في ليبيا

لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم

عاصفة التنين 2023

عاصفة التنين في مصر

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم

طقس إسكندرية

الطقس في القاهرة

الطقس في مصر

الطقس غدا

الطقس في سيوه

الطقس في مطروح

العاصفة دانيال في مطروح

العاصفة دانيال في سيوة

اعصار دانيال مباشر الان

عاصفة دانيال الان

تتبع اعصار دانيال



الموضوعات المتعلقة

غواصون روس يمشطون قاع ميناء درنة الليبى بحثا عن جثث ضحايا العاصفة "دانيال"

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 09:49 ص

هيئة حماية الشواطئ تتفقد المناطق الحرجة على السواحل بعد العاصفة دانيال.. وتكشف: الوضع مستقر والحالة الفنية لمنشآت الحماية جيدة.. وإلغاء إجازات المهندسين والفنيين ومتابعة مناسيب البحر طوال الشتاء

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:29 م

فيينا.. العثور على جثتى نمساويين كانا مفقودين فى إعصار دانيال باليونان

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:52 م

الصين تعرب عن استعدادها لمساعدة الليبيين فى التغلب على صعوبات العاصفة "دانيال"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة