مدير الطوارئ بصحة المنوفية يتفقد "حميات ميت خلف" ومستشفى الجراحات المتخصصة

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية بالمرور على مستشفيات شبين الكوم للجراحات المتخصصة وحميات ميت خلف.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وفي إطار المتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية .

رافق مدير عام الطب العلاجي، كل من الدكتور هيثم سلامة مسئول قسم الأشعة بالمديرية والمكتب الفني بإدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد عرفة مسئول العناية المركزة بالطب العلاجي، وتم المرور على أقسام الإستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية والأشعة.

تم الوقوف على الإستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزتيها لأي وضع طارئ، وتم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية في أماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية، وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة، وتلافي الكثير من الملاحظات أثناء المرور.