محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس فى الطور بتخفيضات 50%.. صور

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء معرض "أهلاً مدارس" لبيع كافة مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50%، والذى تقيمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء بمركز شباب طور سيناء

حضر الافتتاح المهندس إبراهيم الحارون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ومحمد وحيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات التموينية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام المعرض والتى تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من حقائب وملابس وأحذية وكراسات بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة مع توفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافى الذى يغطى احتياجات المواطنين

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن معارض "أهلا مدارس" تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسى والتوسع فى انتشارها للتخفيف عن أولياء الأمور

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء باستمرار إقامة مثل هذه المعارض بمختلف أنحاء مدن المحافظة ومتابعتها بشكل مستمر لخلق جو من التنافس الذى يؤدى إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وقال محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء يتميز معرض أهلا مدارس بوجوده فى وسط مدينه الطور بمركز شباب الطور، ما ييسر على المواطنين الوصول إليه، كما تتميز المعروضات بجوده الخامات وأفضل الأسعار ، بتخفيضات لبعض السلع تصل إلى 40% من مثيلاتها بالسوق .