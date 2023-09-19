محافظ الدقهلية يفتتح عددًا من المدارس فى السنبلاوين بتكلفة 24 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء بافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين، بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب محمد السعيد عضو مجلس النواب، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين .

حيث افتتح "مختار" مدرسة عزبة صبحي كابري للتعليم الأساسي على مساحة 2,100 متر مربع ومكونه من 11 فصلا تعليميا بتكلفة 6,5 مليون جنيه، وتفقد فصول المدرسه والمعمل ومنطقة الالعاب .

كما افتتح المحافظ مدرسة اولاد مبروك الرسمية للغات تعليم أساسي على مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 22 فصل تعليمي بتكلفه 10,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل، ومدرسة عزبة النجار للتعليم الأساسي على مساحة 2,200 متر مربع ومكونه من 11 فصلا تعليميا بتكلفة 7 ملايين جنيه .

ووجه "المحافظ" وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الأنشطه الرياضية عليها، مثمنا دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس .

والتقى المحافظ بعض ذوي القدرات الخاصة والمواطنين، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ووجه بسرعة دراستها وحلها .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وإنشاء مدارس جديدة، وصيانة جميع المدارس القائمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .