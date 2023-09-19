مجلس كلية حقوق عين شمس يبحث ترتيبات بدء العام الجامعى الجديد

كتب محمود راغب

عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس ، اجتماعه الأول للعام الجامعى 2023/2024 برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وحضور الوكلاء، وأعضاء المجلس من رؤساء وممثلى الأقسام العلمية، وممثل الأساتذة المساعدين، وممثل المدرسين، وحضور مديرى الشعب، ومدير وحدة الجودة، ومدير مركز تحكيم حقوق عين شمس، ومدير وحدة التعلم الالكترونى.

ورحب الدكتور عميد الكلية بأعضاء المجلس، وأحاطهم علما باستعدادات بدء العام الجامعى الجديد ، وما تم انجازه من أعمال خلال الإجازة الصيفية.

ووافق المجلس على ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واعتمد بروتوكول التعاون المبرم بين مركز حقوق عين شمس للتحكيم ومركز كيمت للتحكيم، ووافق على بعض القرارات المتعلقة بتطوير مكتبة الكلية، وشكل اللجان المعاونة له، وبت فى المسائل المتعلقة بشئون الطلاب والدراسات العليا والبحوث.

واستكمل المجلس تشكيله القانونى، حيث اختار خمسة من الأساتذة للانضمام إلى عضويته ، ورشح ثلاثة أعضاء من الخارج ممن لهم دراية واسعة بالمواد التى تدرس بالكلية للانضمام إليه، وهم المستشار مسعد عبد المقصود بيومى، رئيس هيئة قضايا الدولة، و المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب ، واللواء دكتور نضال يوسف، مدير كلية الشرطة.